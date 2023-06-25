تفاصيل أزمة الـ48 ساعة.. قصة «فاجنر» من البداية للنهاية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، تتابعا زمنيا للأحداث للأزمة، التى كادت أن تحدث شقا كبير فى الوسط الروسى.

وفى الجمعة 23 يونيو، نشر بريجوجين قائد فاجنر مقطع فيديو عن خلافه مع كبار الضباط فى روسيا، وقال فى تسجيلات صوتية إن فاجنر ستقود مسيرة ضد الجيش الروسى.

فيما رد جهاز الأمن الروسى بفتح قضية جنائية ضد بريجوجين، وقال بريجوجين إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا.

وفى السبت 25 يونيو، دخل مقاتلو فاجنر مدينة روستوف بجنوب روسيا، وناشدت الدفاع الروسية مقاتلى فاغنر التخلى عن زعيمهم.

وألقى بوتين خطابا عبر التلفزيون ويتعهد بسحق بالتمرد المسلح، واتهم بوتين بريجوجين "بالخيانة" وبتوجيه "طعنة فى الظهر" لروسيا.

وأعلنت المخابرات الروسية فشل تمرد فاجنر، وقدم رئيس بيلاروسيا لفاجنر مقترحا لإنهاء الأزمة بدعم من بوتين، ويعلن قائد فاجنر إعادة قوافله إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء.