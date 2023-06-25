العالم اليوم - الرئاسة الأوكرانية: "بريغوجين أذل بوتين"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 01:19 صباحاً - اعتبرت الرئاسة الأوكرانية السبت أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده المجهض.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الرئاسة الأوكرانية: "بريغوجين أذل بوتين" .. في رعاية الله وحفظة