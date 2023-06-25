السعودية: استقبلنا أكثر من مليون و600 ألف حاج من خارج المملكة حتى أمس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجوازات السعودية، اليوم السبت، قدوم نحو 1،626،500 حاج من خارج المملكة حتى نهاية أمس الجمعة عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية فقط بلغ نحو (1،559،053) حاجًا منهم مستفيدى مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240،137) حاجًا، بحسب الوكالة السعودية (واس). وتابعت أن عدد القادمين عبر المنافذ البرية بلغ نحو (60،617) حاجًا، فى حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6،830) حاجًا.

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