لافروف: جميع الأسلحة النووية المنشورة فى بيلاروسيا ستبقى تحت سيطرتنا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف - على هامش اجتماعات المجلس الوزارى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن روسيا تحتفظ بحق السيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية التى ستنُشر فى بيلاروس، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.

وأضاف: "أنه تم شرح ما يحدث بهذا الصدد مرارا وتكرارا من قبل ممثلينا وأصدقائنا البيلاروسيين، ونكرر مجددا أن نشر الأسلحة النووية لا ينتهك بأى شكل من الأشكال التزامات روسيا وبيلاروس الدولية، بما فى ذلك التزامات معاهدة عدم الانتشار النووي".

وتابع: "نحتفظ بالسيطرة على الأسلحة التى ستنشر على أراضى حليفتنا بيلاروس، ما يضمن بشكل كامل تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة سابقا".

وأوضح أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية تكتيكية على أراضى خمس دول فى حلف الناتو، منذ عدة عقود؛ فى إطار برنامج يطلقون عليه "المهمة النووية المشتركة"، يتم خلاله تدريب المدنيين والعسكريين فى هذه الدول غير النووية على التعامل مع الأسلحة النووية.

وتابع: "أننا دعونا الولايات المتحدة مرارا إلى إزالة الأسلحة النووية التكتيكية من خارج أراضيها، وذلك استجابة لدعوات واشنطن لمناقشة القيود المفروضة على هذا النوع من الأسلحة، وقد كنا مستعدين لذلك لسنوات عديدة، إلا أننا لم نسمع من الولايات المتحدة أية معلومات تظهر استعداد واشنطن لحصر أسلحتها النووية ضمن الأراضى الأمريكية فقط، كما تفعل روسيا، واستعدادها لإزالة البنى التحتية النووية التى تم إنشاؤها على أراضى خمس دول غير نووية، إلا أننا لم نسمع أى حجج من شأنها أن تدحض موقفنا".

وأردف قائلا: "عندما تعلن شخصيات غربية مختلفة، بمن فيهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، وممثلون عن حلف الناتو أن نشر روسيا للأسلحة النووية التكتيكية فى أراضى بيلاروس عمل غير مقبول، وأنه تصرف غير مسؤول من قبلها، فإن هذا يعنى شيئا واحدا فقط "التفكير الاستعماري" الذى ينطلق من مبدأ "يمكننا فعل ما نريد، ويمكنك أن تفعل ما نسمح لك به فقط "