مودى يعلق على إنشاء وحدة خاصة بالهند بمجلس الوزراء المصرى

جدة - نرمين السيد - وقال مودى - فى تغريدات متتالية عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) /السبت/ خلال أول أيام زيارته الحالية إلى القاهرة - إنه التقى فى القاهرة بأعضاء هذه الوحدة، و"حضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء الموقرون".

من ناحية أخرى، وصف رئيس وزراء الهند، اللقاء الذى عقده مع حسن علام الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام القابضة بـ"المثمر".

وتابع: بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات، فقد استمتعت حقًا بسماع شغفه بالحفاظ على التراث الثقافى فى مصر.