الكرملين: تمرد فاجنر لن يؤثر على مسار العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف السبت إن الوضع مع التمرد المسلح لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأى شكل من الأشكال، بل ستستمر العملية كما هو مخطط لها.





وأضاف بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "العملية العسكرية الخاصة مستمرة..ومقاتلونا على الخطوط الأمامية، يظهرون البطولة، ويصدون الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال للغاية. وستستمر العملية". وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا - فى وقت سابق - القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح. وعقب وساطة من الرئيس البيلاروسي، تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها؛ تجنبا لإراقة الدماء الروسية.

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