محادثات عسكرية بين واشنطن وكييف لدراسة مجريات العملية الهجومية الأوكرانية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - فى منشور على تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت - أنه جرت مناقشة الوضع فى جميع قطاعات الخطوط الأمامية. وتحدث الجانبان عن الإجراءات الهجومية والدفاعية التى اتخذتها الوحدات الأوكرانية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار زالوجنى إلى احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية فيما يتعلق ببعض الأسلحة وأجهزة إزالة الألغام. واتفق الطرفان على البقاء على التواصل والتفاعل بنشاط.
وشكر زالوجني، ميلى على دعمه ومساعدته فى "الكفاح" ضد القوات الروسية.
وفى اتصال آخر، بحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، السبت، آخر التطورات فى روسيا.
وقال كوليبا - فى تغريدة على تويتر - إنه "فى محادثتنا، تبادلت أنا والوزير بلينكين تقييماتنا للأحداث الجارية فى روسيا. إننا نراقبها عن كثب. ولا تزال أوكرانيا تركز على تحقيق أهداف هجومها المضاد فى أراضى أوكرانيا بدعم ثابت من حلفائنا الأمريكيين".
وكانت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية قد أعلنت قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين، اقتراح للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بوقف تحركات مسلحى المجموعة فى روسيا، وبدء إلغاء التصعيد واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.
يُذكر أن قوات "فاجنر" استولت خلال الساعات الماضية، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة.
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