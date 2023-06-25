الجيش الأوكرانى يعلن تدمير شاحنة وقود روسية فى اتجاه لوجانسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ليسهور قوله إن "لواء المدفعية المنفصل الخامس والأربعين عمل بدقة مع وحدة الاستطلاع الجوى التابعة للواء الآلى المنفصل 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ونجحا فى تدمير الشاحنة".

ووفقًا لنائب وزير الدفاع الأوكرانى حنا ماليار، فإن قوات الدفاع الأوكرانية تسيطر على الوضع على الجبهة الشرقية وتمنع العدو من التقدم فى اتجاهى لوجانسك ودونيتسك.

كما أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف اليوم الأحد، أن الجيش الأوكرانى دمر ثلاث دبابات للقوات الروسية فى منطقة قرية كورديوميفكا التى لا تبعد كثيرا عن باخموت.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ريزنيكوف قوله :"لا نبتعد عن طريقنا، فى يوم واحد فقط، دمرت قواتنا ثلاث دبابات روسية فى قسم واحد من الجبهة فى منطقة كورديوميفكا".