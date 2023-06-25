القاهرة الإخبارية: رفع جميع القيود عن الطرق السريعة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وبدأ أفراد جماعة "فاجنر" المتمردة الذين زحفوا نحو موسكو، أمس، فى التراجع، مما يُسهم فى خفض التصعيد فى تحدٍ كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السُلطة فى خطوة قال رئيس الجماعة والكرملين إنها ستؤدى لتجنب إراقة الدماء.
وشهدت روسيا اعتبارًا من مساء الجمعة، أحداثًا مُتسارعة، عندما أعلن قائد فاجنر يفجينى بريجوجين، انسحاب قواته من جبهات القتال فى أوكرانيا، وبدأت الزحف نحو موسكو، وأنَّ مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسى فى مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة، وجاء ذلك بعدما اتهم روسيا بقصف قواته فى أوكرانيا.
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