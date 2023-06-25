حاكم روستوف الروسية: متمردو فاجنر غادروا المدينة

وبحسب الوكالة، فقد بدأ أفراد الجماعة المدججة بالسلاح، الذين زحفوا نحو موسكو أمس السبت، فى التراجع، ما يسهم فى خفض التصعيد فى تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة فى خطوة قال قائد الجماعة والكرملين إنها ستؤدى لتجنب إراقة الدماء.
وأعلن الكرملين، أمس السبت، أن رئيس مجموعة فاجنر المتمردة سيغادر إلى بيلاروسيا، وسيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده.
ومنذ أول أمس الجمعة، شهدت روسيا أحداثا دراماتيكية متسارعة، عندما أعلن قائد فاجنر يفجينى بريجوجين، انسحاب قواته من جبهات القتال فى أوكرانيا، وبدء الزحف نحو موسكو متوعدًا بالانتقام من الجيش الروسى بعد قصف قواته، وأعلن أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسى فى مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة.
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