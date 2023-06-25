القاهرة الإخبارية: استطلاعات الرأى تعطى الأفضلية لـ ميتسوتاكيس

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية من اليونان، إن حزب رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، حصل على 146 مقعدا بالبرلمان فى الجولة الماضية.

وكان ميتسوتاكيس، قد أعلن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية، فى شهر مايو الماضى، قائلًا إن لديه تفويضًا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، بزعامة ميتسوتاكيس فى طريقه لتحقيق انتصار كبير فى الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد.

وقال ميتسوتاكيس فى ذلك الوقت: "نتائج الاقتراع حاسمة، إنها تظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة نال موافقة الشعب كى يحكم".