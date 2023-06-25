القاهرة الإخبارية: الشيشان أرسلت 3 آلاف مقاتل لحماية موسكو

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام روسية، بأن 3 آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها فى موسكو للدفاع عن العاصمة الروسية فى مواجهة قوات جماعة فاجنر العسكرية الخاصة، التى كانت تزحف باتجاه المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت القناة إن المقاتلين اتخذوا مواقعهم فى موسكو منذ الصباح الباكر، ومستعدون لتنفيذ أى أمر من القائد العام للقوات المُسلحة الروسية، فلاديمير بوتين. وبعد ظهر أمس السبت، وافق يفجينى بريجوجين، رئيس فاجنر، على سحب موكبه العسكرى الزاحف نحو العاصمة لإسقاط القيادة العسكرية بموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا.

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