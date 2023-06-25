القاهرة الإخبارية: ميتسوتاكيس حصل على 146مقعدا بالبرلمان فى الجولة الماضية

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن أكثر من 9 ملايين ناخب يونانى لهم حق التصويت فى الانتخابات العامة والتشريعية، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأى تعطى الأفضلية لـ ميتسوتاكيس.

وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية، فى شهر مايو الماضى، قائلًا إن لديه تفويضًا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، بزعامة ميتسوتاكيس فى طريقه لتحقيق انتصار كبير فى الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد.

وقال ميتسوتاكيس فى ذلك الوقت: "نتائج الاقتراع حاسمة، إنها تظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة نال موافقة الشعب كى يحكم".