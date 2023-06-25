جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن أكثر من 9 ملايين ناخب يونانى لهم حق التصويت فى الانتخابات العامة والتشريعية، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأى تعطى الأفضلية لـ ميتسوتاكيس.
وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية، فى شهر مايو الماضى، قائلًا إن لديه تفويضًا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم.
وأظهرت النتائج الأولية الرسمية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، بزعامة ميتسوتاكيس فى طريقه لتحقيق انتصار كبير فى الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد.
وقال ميتسوتاكيس فى ذلك الوقت: "نتائج الاقتراع حاسمة، إنها تظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة نال موافقة الشعب كى يحكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: ميتسوتاكيس حصل على 146مقعدا بالبرلمان فى الجولة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.