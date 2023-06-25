لماذا لعب لوكاشينكو دور الوسيط؟ الكرملين يكشف السر

جدة - نرمين السيد - كشف دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، عن السبب الذى جعل الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، يقترح الوساطة فى موضوع "فاجنر"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك".





وبحسب الوكالة الروسية، قال بيسكوف فى تصريحات للصحفيين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسى اتفقا على أن يبذل لوكاشينكو جهود وساطة لتسوية الوضع.

وأوضح متحدث الرئاسة الروسية، أن لوكاشينكو كان على معرفة شخصية بـ"يفجينى بريجوجين" قائد فاجنر منذ نحو 20 عامًا، وكان هذا اقتراحه الشخصى، والذى جرى الاتفاق عليه مع بوتين.

وكانت مجموعة "فاجنر" العسكرية، قد استولت أمس السبت، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة، موجهًا تهمة العصيان المسلح لرئيس مجموعة فاجنر.