بوتين يوجه الشكر لنظيره البيلاروسى على نتائج محادثاته مع فاجنر

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن قناة "بول بيرجوفو" البيلاروسية، أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو أجريا اتصالا هاتفيا، مساء السبت مجددًا، إذ أطلع الرئيس البيلاروسى نظيره الروسى على تفاصيل نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.
وأعرب الرئيس الروسى أثناء الاتصال الهاتفى عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسى على العمل الذى تم إنجازه.
يذكر أن رئيس "فاجنر" يفجينى بريجوجين أعلن فى وقت سابق بعد 24 ساعة من تمرده عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مُؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس.
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