«القاهرة الإخبارية»: الهدوء يعود إلى مدن جنوب روسيا بعد مغادرة فاجنر

جدة - نرمين السيد - وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، نجح فى التسوية، لافتًا إلى أن عناصر فاجنر ستعود إلى منطقة العملية العسكرية فى لوهانسك.

وأشار إلى أن الكرملين نفى المعلومات المتداولة بشأن تغيير وزير الدفاع الروسى، قائلاً إن لوكاشينكو قدم ضمانات أمنية لقائد مجموعة فاجنر، وإسناد مهام أكبر من المهام السابقة.

وكانت مجموعة فاجنر العسكرية قد استولت أمس السبت، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة، موجهًا تهمة العصيان المسلح لرئيس مجموعة "فاجنر".