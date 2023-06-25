مستوطنون إسرائيليون يحرقون أرضا زراعية شمال رام الله

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مستوطنى "عادى عاد" أشعلوا النيران فى 6 دونمات مزروعة بالقمح. يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، شنوا الأربعاء الماضى، عدوانًا على بلدة "ترمسعيا"، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحى، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 سيارة.

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