عمدة موسكو يعلن الإثنين يوم عطلة بسبب الوضع الأمنى

جدة - نرمين السيد - أعلن سيرجى سوبيانين، عمدة موسكو، غدا الإثنين، يوم عطلة، داعيًا سكان العاصمة الروسية للامتناع عن التنقل فى أنحاء المدينة قدر الإمكان، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وكتب "سوبيانين" على تيليجرام: "من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، قررت فى إطار مقر العمليات، إعلان يوم الإثنين يوم عطلة باستثناء الهيئات الحكومية والشركات ذات دورة العمل المستمرة، والمجمع الصناعى العسكري، وخدمات المدينة".

وحث سوبيانين سكان موسكو على الامتناع عن التنقل فى جميع أنحاء المدينة قدر الإمكان، كما حذّر من إغلاق مُحتمل لحركة المرور فى بعض الأحياء وعلى بعض الطرق.

وعلى خلفية العصيان المُسلح الذى حاولت مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تنفيذه فى روسيا، جرى فى العاصمة موسكو تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب.

وألغت المدينة أو أجلت الأحداث الترفيهية والعامة التى جرى الإعلان عنها مسبقًا، وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.