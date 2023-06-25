وكتب "سوبيانين" على تيليجرام: "من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، قررت فى إطار مقر العمليات، إعلان يوم الإثنين يوم عطلة باستثناء الهيئات الحكومية والشركات ذات دورة العمل المستمرة، والمجمع الصناعى العسكري، وخدمات المدينة".
وحث سوبيانين سكان موسكو على الامتناع عن التنقل فى جميع أنحاء المدينة قدر الإمكان، كما حذّر من إغلاق مُحتمل لحركة المرور فى بعض الأحياء وعلى بعض الطرق.
وعلى خلفية العصيان المُسلح الذى حاولت مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تنفيذه فى روسيا، جرى فى العاصمة موسكو تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب.
وألغت المدينة أو أجلت الأحداث الترفيهية والعامة التى جرى الإعلان عنها مسبقًا، وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة موسكو يعلن الإثنين يوم عطلة بسبب الوضع الأمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.