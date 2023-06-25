السلطات الكندية تفتح تحقيقا فى انفجار الغواصة «تيتان»

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندى، كاثى فوكس - "إن مهمتنا تتمثل فى معرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه فى المستقبل".

وقضت فرق من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا أياما فى مسح آلاف الأميال المربعة من البحار المفتوحة بالطائرات والسفن بحثا عن أية علامة على "تيتان".

وانطلقت سفينة الشحن "بولار برايس" نهاية الأسبوع الماضى والتى ترفع العلم الكندى من سانت جونز، وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة "تيتان" إلى نقطة انطلاقها فى شمال الأطلسى لكن مهمتها لم تكلل بالنجاح.