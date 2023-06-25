القوات الجوية الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع تمركز روسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الهيئة "إنه فى المقابل شن الجيش الروسى خلال اليوم الماضي، هجوما صاروخيا على أراضى أوكرانيا باستخدام 40 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555، و9 صواريخ من طراز KH-22، وصاروخين من طراز كاليبر البحرى، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز S-300، وصواريخ موجهة و3 طائرات مسيرة".

وأوضح بيان الهيئة أن قوات الدفاع الجوى أسقطت 40 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555 وصاروخ كاليبر كروز و3 طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد، بينما أطلق الروس صواريخ Kh-22 على مدينتى دنيبرو وكريفى ريه.

وسقط قتلى وجرحى من المدنيين من بينهم أطفال نتيجة الهجوم الروسى، فيما دمرت أو تضررت عشرات المبانى السكنية الخاصة ومبانى المزارع المدنية وأكثر من 50 سيارة خاصة.

وتحذر الهيئة من أن احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية عبر كامل أراضى أوكرانيا لا يزال مرتفعًا.