الفيضانات تضرب مناطق متفرقة فى تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس التشيلى، جابرييل بوريك، عن حزنه بشأن وفاة شخصين نتيجة سقوط أشجار وفُقد ثلاثة، وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ مُؤقتة، مُشيرًا إلى أن بلديات عدة فى منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعًا فى المياه.
فيما كشفت السلطات عن أن من بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك فى عمليات الإنقاذ، فى بلدية تالاجانتى على بعد 40 كيلومترًا غربى العاصمة سانتياجو، والوضع حساس فى 4 مناطق تقع جنوبى العاصمة.
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