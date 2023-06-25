دوى انفجارات واشتباكات بالطريق الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة

جدة - نرمين السيد - وكانت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين، قد أعلنت فى وقت سابق، أن أكثر من 500 ألف مواطن فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا بسبب المعارك الدائرة داخل البلد.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.