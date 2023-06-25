مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وكان مستوطنون إسرائيليون، قد أحرقوا اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 آلاف متر، فى بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

كذلك، شن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء الماضى، عدوانًا على بلدة "ترمسعيا"، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحى، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 سيارة.