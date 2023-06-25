إغلاق حاجز غرب نابلس بزعم إطلاق نار تجاه قوات إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة بيتا بنابلس، وحاجزى حوارة ودير شرف، كما ضيقت على حركة المواطنين على حاجز صرة غرب نابلس، بحسب القناة الإخبارية.
ويأتى هذا الإجراء، فى وقت صعدت عصابات المستوطنين من هجماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين فى الضفة الغربية وخاصة فى القرى التى أقيمت على أراضيها مستوطنات.
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