العالم اليوم - المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 12:22 مساءً - دمرت مروحيات وطائرات هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، ودكت لواءين أوكرانيين، بحسب ما ذكرت وسيلة إعلام روسية

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية، عن مصادر عسكرية روسية، فقد نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية سيرغي زيبنسكي، حول الهجوم: "قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران ’الغرب‘ بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك".

وأضاف زيبنسكي أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.

القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار

وفي محور كوبيانسك أيضا، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة.

ونتيجة الضربة، دمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل.

إسقاط مسيرة أوكرانية في بيلغورود

من ناحية ثانية، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن نظام الدفاع الجوي صد، اليوم الأحد، هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة في منطقة فالوسكي السكنية في المقاطعة.

وكتب غلادكوف على تلغرام: "تم تشغيل نظامنا للدفاع الجوي في منطقة فالوسكي السكنية، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة فوق قرية دولغيو".