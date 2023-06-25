الدفاع الأوكرانية: تمرد «فاجنر» يشكل فرصة لنا لتحقيق النصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت ماليار فى تصريحات لها -"أن روسيا باشرت باجتياحها أوكرانيا عملية تقضى إلى دمارها الذاتى". وكان الجيش الأوكرانى قد أعلن فى وقت سابق إن قواته أحرزت تقدماً بالقرب من باخموت، وهى إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية، وفى منطقة أبعد جنوباً.

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