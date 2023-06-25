المبعوث الفرنسى ينهى زيارته للبنان دون إحراز تقدم فى أزمة الشغور الرئاسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "سبوتنيك"، قال لودريان، إنه سيعود مجددًا إلى بيروت فى القريب العاجل، لأن الوقت ليس فى صالح لبنان.

وأضاف المبعوث الفرنسى، فى هذه الزيارة أردت أولًا أن أصغى، لذلك التقى السلطات المدنية الدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الأطراف السياسية الممثلة فى مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيرفع تقريرًا حول هذه المهمة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فور عودته.

وأكد أنه سيعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين، من أجل التوصل إلى حل توافقى وفعّال للخروج من فراغ المؤسسات، والقيام بالإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان بشكل مستدام، بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان.

فى وقت سابق؛ عيّن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الوزير السابق جان إيف لودريان، مُمثلًا شخصيًا له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، فى لبنان والخارج، للمساهمة فى الخروج من الأزمة التى يعانى منها لبنان، على أن يقدم لودريان مقترحات فى هذا الشأن.

ويعانى لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، إذ تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.