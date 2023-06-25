روسيا تعلن مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أفاد رئيس المركز الصحفى لتجمع قوات "فوستوك" الشرق الروسية، أوليج تشيخوف، بأن قوات التجمع قضت على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا، فضلًا عن تدمير 7 عربات قتالية على محور جنوب دونيتسك.





وأضاف "تشيخوف"، فى سياق القتال على محور جنوب دونيتسك، أن سرية الكابتن ألكسندر بولاتوف دمرت 7 مركبات قتالية مدرعة، كما جرى القضاء على أكثر من 50 قوميًا، مُشيرا إلى أن العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وأشاد رئيس المركز الصحفى بالشجاعة والبطولة الذى أظهرها مقاتلو التجمع أثناء القيام بمهامهم القتالية، ولفت تشيخوف إلى أن قوات التجمع صدت هجمات للجيش الأوكرانى على محورى جنوب دونيتسك زابوريجيا، وتدمير دبابات ومدرعات قتالية وقوة بشرية. وتكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، فى سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا أخيرًا "دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون"، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكرى، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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