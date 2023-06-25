القوات الشيشانية الخاصة تنسحب من منطقة روستوف الروسية

جدة - نرمين السيد - وكانت 3 آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها فى موسكو للدفاع عن العاصمة الروسية فى مواجهة قوات جماعة فاجنر العسكرية الخاصة، التى كانت تزحف باتجاه المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وبعد ظهر أمس السبت، وافق يفجينى بريجوجين، رئيس فاجنر، على سحب موكبه العسكرى الزاحف نحو العاصمة لإسقاط القيادة العسكرية بموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا.