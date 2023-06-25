روسيا توجه نداء عاجلا لمواطنيها

جدة - نرمين السيد - ناشدت الوكالة الاتحادية للطرق فى روسيا، السكان بمنطقة موسكو، اليوم الأحد، الامتناع عن السير على طريق إم-4 "دون" السريع الرئيسى حتى العاشرة بالتوقيت المحلى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





كانت الوكالة قالت فى وقت سابق من اليوم الأحد، فى منشور على "تيليجرام" حذفته بعد ذلك، إن القيود المفروضة على المرور على الطريق السريع فى منطقتى موسكو وتولا لا تزال سارية. وقطع مقاتلو مجموعة فاجنر العسكرية المتمردة، معظم الطريق إلى موسكو، أمس السبت، قبل أن يوقفوا تقدمهم، ما وضع حدًا لتحد كبير أمام سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، وهى خطوة قال رئيس المجموعة إنها ستجنب إراقة الدماء.

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