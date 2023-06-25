العالم اليوم - العراق يتجاوز مستهدفاته من مشتريات القمح المحلي لهذا الموسم

انتم الان تتابعون خبر العراق يتجاوز مستهدفاته من مشتريات القمح المحلي لهذا الموسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 02:17 مساءً - قال حيدر نوري الكرعاوي، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية في العراق، الأحد، إن البلاد اشترت ما يزيد على 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين، منذ بداية موسم الحصاد الجاري الذي ينتهي في منتصف يوليو أو في بداية شهر أغسطس.

وكان العراق قد توقع سابقا أن يصل محصول القمح إلى 4.5 ملايين طن هذا الموسم، وهو ما تم تحقيقه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وأضاف الوزير أن إجمالي الكميات المسوّقة من القمح تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق.

ويعود العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي هذا العام، بعد مرور عام 2022 الذي شهد نقصا في المحاصيل، وذلك بعد أن كان العراق مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث السابقة، مع إنتاج 4.7 ملايين طن عام 2019 ثم 6.2 ملايين عام 2020 ونحو 4.2 ملايين طن عام 2021.

وبالرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا العام، إلا أن البلاد تسلمت شحنة من القمح بلغ حجمها 400 ألف طن من استراليا، وهو ما دفع مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية، لتبرير الأمر بقوله إن وزارة التجارة تعاقدت في نوفمبر 2022، لشراء مليون ومئتي ألف طن من كميات القمح المستورد، بسبب النقص الحاصل في محصول القمح المحلي"، مبيناً أن" آلية تسلم المحصول المستورد وزعت على مدار السنة على شكل حصص".

وأضاف أن" الكمية المتبقية من القمح المستورد هي 400 ألف طن تم شراؤها قبل موسم التسويق، وستصل إلى المخازن".

وأشار إلى أن" كميات القمح المستورد من استراليا سيتم خلطها مع القمح المحلي، وسيوزع على المواطنين"، لافتاً إلى أن" العراق مع وصول هذه الكميات المستوردة حقق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى الموسم التسويقي المقبل".