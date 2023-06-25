حاكم ليبيتسك الروسية يعلن مغادرة عناصر «فاجنر» المنطقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الأجواء اليوم فى روسيا هادئة، إلا أنها تواصل العمليات فى أوكرانيا دون تأثر بتمرد "فاجنر".

وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا - فى وقت سابق - القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح.

وعقب وساطة من الرئيس البيلاروسى، تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء الروسية.