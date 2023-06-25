القاهرة الإخبارية: رئيس فاجنر فى زيارة لـ بيلاروسيا تستمر أياما

جدة - نرمين السيد - وقال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الشعب الروسى عاش ساعات عصيبة، خوفًا من اندلاع حرب أهلية بين أبناء الشعب الواحد، لا سيما مع تمكن عناصر مجموعة فاجنر من الوصول إلى ضواحى العاصمة الروسية.
وأشار إلى أن بريجوجين ذهب إلى بيلاروسيا فى زيارة قد تستمر لبضع ساعات أو أيام، إذ من المقرر أن يناقش مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، الأزمة التى كانت السبب الرئيسى وراء التمرد العسكرى، الذى عاشته روسيا خلال الأيام الماضية.
وأضاف أنه تم تقديم بعض الضمانات لبريجوجين من أجل إنهاء حالة التمرد العسكرى، أمس، أبرزها الخروج الآمن لعناصره من الأراضى الروسية، وعدم ملاحقة قائدهم قضائيًا وإسقاط الدعاوى المقامة ضده.
كان رئيس مجموعة فاجنر يفجينى بريجوجن، قال إن قواته ستعود إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء، بعد أن قال رئيس روسيا البيضاء، إنه توسط فى التوصل إلى اتفاق.
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