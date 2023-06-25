القاهرة الإخبارية: شركة فاجنر ستواصل المشاركة بالعملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن شركة "فاجنر" الروسية ستواصل المشاركة بالعملية العسكرية فى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن تغيير رئيس الشركة وأخرى تتحدث عن حلها.





وبحسب القناة الإخبارية، فإن القوات الأوكرانية تواصل استغلال خلو بعض المواقع من "فاجنر". وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا - فى وقت سابق - القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح. وعقب وساطة من الرئيس البيلاروسى، تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء الروسية.

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