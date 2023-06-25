انفجارات واشتباكات فى الطريق الرئيسى بين الخرطوم وولاية الجزيرة

جدة - نرمين السيد - وقع دوى انفجارات واشتباكات فى الطريق الرئيسى الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة، اليوم الأحد، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان العميد نبيل عبدالله، المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى، قد صرح أمس السبت، بأن خروج المواطنين السودانيين وهتافهم "شعب واحد جيش واحد" تعبير صادق يؤكد مدى التفافهم حول جيشهم الوطنى. وأضاف عبدالله: "لا يسعنا إلّا أن نقف وقفة الإجلال والإكبار لشعبنا الصابر، ونعده بأن نكون عند حسن ظنه، فليس لدينا أغلى من هذا الشعب وهذا البلد". ويشهد السودان اشتباكات مستمرة منذ 15 أبريل الماضى، بعدما تحركات ميليشيات الدعم السريع ضد الجيش السودانى، فى محاولة لفرض سيطرتها على المؤسسات السودانية.

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