الاحتلال يغلق باب المغاربة بـ الأقصى.. والمستوطنون يعتدون على الأفراد

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلى أغلقت باب المغاربة بالمسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، وسط تصاعد فى اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية.





وبحسب القناة الإخبارية، تواصل سلطات الاحتلال مصادرة الممتلكات الفلسطينية، كذلك يعتدى المستوطنون على الأفراد والممتلكات والمؤسسات بالضفة.

وكان مستوطنون إسرائيليون، قد أحرقوا اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 آلاف متر، فى بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

كذلك، شن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء الماضى، عدوانًا على بلدة "ترمسعيا"، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحى، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 سيارة.