بوتين: روسيا واثقة من تحقيق جميع خططها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا - فى وقت سابق - القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح.

وعقب وساطة من الرئيس البيلاروسى، تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء الروسية.