كوريا الشمالية تدعم القيادة الروسية فى مواجهة تمرد «فاجنر»

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "إيم" عبّر عن اعتقاده الراسخ بالنجاح فى إخماد التمرد المسلح الأحدث فى روسيا بما يتماشى مع تطلعات وإرادة الشعب الروسى".
وأوقفت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، أمس السبت، زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو على الرغم من أنها قطعت معظم الطريق، ما أدى إلى خفض تصعيد تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، فى خطوة قال رئيس المجموعة إنها ستجنب البلاد إراقة الدماء.
وسعت كوريا الشمالية إلى توثيق علاقاتها مع الكرملين، ودعمت موسكو بعد هجومها على أوكرانيا، العام الماضى، محملة المسؤولية "لسياسة الهيمنة" التى تتبعها الولايات المتحدة والغرب.
كما نقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية، قوله إنه يعتقد أن الجيش الروسى "سيخرج من الأوضاع والمحن منتصرًا، كما سيحقق نصرًا بطوليًا فى عمليته العسكرية الخاصة بأوكرانيا".
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