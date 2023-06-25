الجيش الروسى: تدمير مستودعات ذخائر لواءين أوكرانيين

جدة - نرمين السيد - دمرت القوات الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للواء الميكانيكى الخامس والستين فى منطقة كوشوغوم، التابعة لمقاطعة زابوريجيا، وذلك حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، اليوم الأحد: "فى اتجاه كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى مناطق كراسنوى بيرفو ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا، فى مقاطعة خاركوف"، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف البيان أن "الجيش الروسى دمر مستودع ذخيرة للواء 60 ميكانيكى، التابع للجيش الأوكرانى، بالقرب من مدينة أغورتسوفو فى مقاطعة خاركوف".

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