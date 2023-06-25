ناخبو جواتيمالا يصوتون لاختيار رئيس جديد

جدة - نرمين السيد - يدلى مواطنو جواتيمالا بأصواتهم فى انتخابات رئاسية تشهد منافسة محتدمة، اليوم الأحد، وسط مخاوف بشأن الفساد واستبعاد مرشح بارز وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من توقعات اللجوء لجولة إعادة فى أغسطس المقبل، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، تشير التوقعات إلى فوز السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، بالجولة الأولى من الانتخابات، لكن من المتوقع ألا تصل إلى نسبة 50%+1، اللازمة لحسم الفوز.

وتتنافس توريس مع أكثر من 20 مرشحًا، من بينهم الدبلوماسى المخضرم إدموند موليت، وزورى ريوس ابنة الراحل إفراين ريوس مونت.

وأصدرت محكمة فى البلد حكما قضائيا فى وقت سابق، منعت بمقتضاه 4 مرشحين من خوض غمار الانتخابات، كان أبرزهم رجل الأعمال كارلوس بينيدا، الذى كان صاحب الحظوظ الأكبر فى الفوز بالمنصب الرئاسى.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى استبعاد بينيدا، الذى وصف القرار بأنه "تزوير انتخابى".

وبخلاف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، يختار 9.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت أعضاء الكونجرس الجديد والمئات من رؤساء البلديات و20 عضوا لبرلمان أمريكا الوسطى.