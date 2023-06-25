العالم اليوم - الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:27 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها أحبطت ما يصل إلى 14 هجوما أوكرانيا مضادا وحيدت نحو 430 جنديا أوكرانيا على محاور القتال في دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان وزابوريجيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه على محور دونيتسك، بالقرب من مدينة باخموت، نجحت إجراءات وحدات المدافعة من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من دونيتسك في يوم واحد.

وتم صد 4 هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في دونيتسك أيضا.

وخلال القتال، بلغت خسائر العدو 430 عسكريًا أوكرانيًا و11 ناقلة جند و7 مركبات و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر "دي- 30".

بالإضافة إلى ذلك، تسببت الضربات التي شنتها الطائرات العملياتية والتكتيكية والهجومية بتدمير القوى العاملة والمعدات للعدو في منطقة مدينة أوريخوف وبلدة نوفودانيلوفكا.

كذلك دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة اللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا، بينما أوقفت أنشطة مجموعتين أوكرانيين للتخريب والاستطلاع في منطقة غابات سيريبريانسكي.

وبلغ إجمالي الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية في اليوم الواحد في هذه المناطق أكثر من 170 جنديًا أوكرانيًا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات عسكرية ومدفعي "مستا بي" وآخرين من طراز "دي 20" وآخر من طراز "دي30".

ودك سلاح الجو الروسي خلال اليوم 108 مربض مدفعية أوكرانية إضافة لـ137 نقطة تركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية، بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق اليوم أن مروحيات وطائرات هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، ودكت لواءين أوكرانيين.

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية، عن مصادر عسكرية روسية، فقد نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.