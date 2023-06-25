سياسى فلسطينى: نواجه إرهابا يتمثل فى اعتداءات المستوطنين

جدة - نرمين السيد - واصل الاحتلال الإسرائيلى ممارساته العدوانية والاستفزازية تجاه الشعب الفلسطينى ومقدراته، إذ اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.





وقال مصطفى البرغوثى، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تسعى لتوسيع نهجها الاستيطانى فى الضفة الغربية، من خلال عزمها إنشاء 15 مستعمرة جديدة، فضلًا عن استخدامها الجيش بجانب المستوطنين فى الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أن الفلسطينيين يواجهون فى الوقت الراهن هجمة صهيونية قريبة الشبه من تلك التى شهدتها فلسطين عام 1948، بهدف ضم المزيد من الأراضى وتهويد الأرض وتشريد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين لا يكتفون بالاعتداء على المنازل، ولكنهم أيضًا يسعون لتدنيس المساجد وإحراق المصاحف.

وذكر أن الفسليطينيين يواجهون إرهابًا حقيقيًا يتمثل فى الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على المنازل والأراضى والممتلكات، التى كان أحدث صورها إحراق مجموعة أراضى لفلسطينيين، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أكدت أن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته وقرب أبوابه، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.