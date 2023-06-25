موسكو: الصين تقدم دعما صريحا للقيادة الروسية عقب تمرد فاجنر

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "الصين تواصل الاهتمام بتعزيز التعاون مع موسكو، وتقدم دعما صريحا للقيادة الروسية عقب تمرد فاجنر"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان وزير الخارجية الصينى تشين جانج، قد التقى اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو فى بكين، وبحثا قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

يشار إلى أن رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا - فى وقت سابق - القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح.