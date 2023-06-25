مراسل القاهرة الإخبارية: قصف أوكرانى لمدينة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن نظام الدفاع الجوى صد، اليوم الأحد، هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة فى منطقة فالوسكى.

وكتب جلادكوف على "تليجرام"، أنه تم تشغيل نظامنا للدفاع الجوى فى منطقة فالوسكى السكنية، وتم إسقاط طائرة مسيرة فوق قرية دولجيو".

وأضاف أن الخدمات التشغيلية تتأكد من أى عواقب للهجوم على الأرض.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود، أعلن الجمعة الماضى، أن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بنحو 100 قذيفة من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن نصف هذه القذائف أطلقت على منطقة فولوكونوفسكى.