جدة - نرمين السيد - وأضاف سينج فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من المجالات المتاحة للتعاون بين البلدين، مثل التجارة والاستثمار والسياحة أيضا. وأكد مدير الأبحاث فى مركز رايسينا، أن الهند ومصر لديهما علاقات ومصالح مشتركة وهناك كثير من التعاون القائم بالفعل، موضحا أن الزيارة تأتى تأكيدا على التعهدات من الجانبين لتعزيز التعاون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيراج سينج يوضح للقاهرة الإخبارية أبرز الملفات فى زيارة رئيس وزراء الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.