القاهرة الإخبارية.. باحث بالمركز المصرى للفكر: فاجنر وروسيا بطريق اللا عودة

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفكرة تدور بشكل رئيسى حول فكرة الأحداث غير المتوقعة، بداية من التحرك أو التمرد المسلح الذى قاده قائد مجموعة فاغنر ولم يكن متوقع.

وتشير بعض التقديرات إلى أن قائد فاجنر والمشهد بشكل عام يسير فى طريق أو نقطة اللا عودة، إلا أن حالة الوساطة سرعان ما أعادت الأمور مرة أخرى لحالة التهدئة ولوضعها الطبيعى.

وما حدث يجعلنا نفكر فى مجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أول هذه الاعتبارات فى تقديرى فكرة التفكير فى الرهان على الجيوش الموازية بشكل صريح وأساسى، أثبتت الأحداث وأحداث مماثلة فى عدد من الصراعات الإقليمية فى المنطقة، أن رهان بعض الدول على فكرة الجيوش الموازية هو رهان خاسر.