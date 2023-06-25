إصابة مستوطنين صهيونيين بمدينة قلقيلية

إصابة مستوطنين صهيونيين بمدينة قلقيليةأصيب مستوطنان صهيونيان مساء اليوم الأحد، خلال تصدي مجموعة من الشبان الفلسطينيين لهما بعد دخول مركبتهما إلى بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن شباناً رشقوا مركبة للمستوطنين بالحجارة، وأصابوا مستوطنين اثنين، بعد دخولها محيط المدخل الغربي لبلدة عزون شرق قلقيلية.

وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع والأشهر الأخيرة، حيث قتل أربعة مستوطنين وأصيب ثلاثة آخرين بجراح في العملية الفدائية الأخيرة التي نفذاها المقاومان من كتائب القسام مهند شحادة وخالد صباح في مستوطنة "عيلي" برام الله وسط الضفة الغربية.