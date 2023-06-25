إغلاق صناديق الاقتراع فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية اليونانية

جدة - نرمين السيد - وتوجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، التى فتحت أبوابها الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على شهر لانتخاب برلمان جديد، إذ يتطلع المحافظون للفوز وإعادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى منصبه.

وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس فى الانتخابات التى أجريت فى 21 مايو، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليسارى الذى حكم اليونان من 2015 إلى 2019.

لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف، مما استلزم إجراء جولة تصويت ثانية بموجب قواعد مختلفة تسهل على الحزب الفائز الحصول على أغلبية فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

ووفقا للدستور استقال ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء منذ عام 2019 بعد نتيجة الانتخابات غير الحاسمة فى الشهر الماضى ليتولى رئيس وزراء قائم بالأعمال السلطة.

وأظهرت استطلاعات الرأى فى الأيام الأخيرة حصول حزب الديمقراطية الجديدة على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، بينما جاء حزب سيريزا برئاسة أليكسيس تسيبراس فى المركز الثانى بنسبة 20 بالمئة.