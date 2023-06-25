هندوراس.. حظر التجول فى مدينتين بعد مقتل 22 فى أعمال عنف

وقال إدجاردو باراهونا، المسؤول فى المكتب الصحفى للشرطة، إن مسلحين فتحوا النار مساء أمس السبت على قاعة للبلياردو فى حى بمدينة تشولوما الصناعية شمال هندوراس ما أدى إلى مقتل 11 وإصابة ثلاثة.
وذكر مصدر مسؤول، أن 11 آخرين على الأقل قتلوا أمس السبت فى هجمات متفرقة بمنطقة فالى دى سولا الشمالية، حسبما ذكرت "رويترز".
وأعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، عبر "تويتر" فرض حظر تجول فورى لمدة 15 يومًا فى تشولوما بين التاسعة مساء والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلى، كما أعلنت حظر التجول فى مدينة سان بيدرو سولا بداية من الرابع من يوليو المقبل.
وقالت: "شرعت (الأجهزة المعنية) فى العديد من العمليات، ومنها مداهمات واعتقالات وإقامة نقاط تفتيش".
وأضافت أن الحكومة تعرض مكافأة نقدية تفوق قيمتها 32 ألف دولار لمن يساعد فى التعرف على مرتكبى عمليات القتل فى تشولوما واعتقالهم.
وهناك حالة طوارئ جزئية مفروضة فى مناطق من هندوراس منذ ديسمبر الماضى لمواجهة عنف العصابات.
وجاءت الهجمات بعد أعمال شغب وقعت يوم الثلاثاء فى سجن للنساء قرب العاصمة تيجوسيجالبا وقُتل فيها 46 على الأقل وسط تقارير تشير إلى أن أعمال الشغب تلك نشبت بسبب اقتحام أفراد عصابات للسجن.
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