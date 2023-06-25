مقتل 3 عناصر ينتمون لداعش في كركوك
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مقتل ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في محافظة كركوك.
وقالت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد إنه "حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة في تكثيف الجهد الاستخباري الدقيق وجمع المعلومات عن تواجد العناصر الإرهابية، فقد تمكنت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من رصد ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة تركلان بمحافظة كركوك".
وأضافت أنه على أثر هذه المعلومات توجهت قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك الى المكان واشتبكت مع هذه العناصر وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها.
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